У Вінниці запрацювала пекарня, де печуть кекси люди із синдромом Дауна й аутизмом

Вінниця стала другим місто після Києва, де відкрилася інклюзивна пекарня. У ній працюють люди з аутизмом, синдромом Дауна або затримкою інтелектуального розвитку. Наразі, як каже власник Владислав Малащенко, у команді вінницьких кухарів четверо людей: три жінки і чоловік. Надалі адміністрація планує залучити до роботи ще більше людей з ментальною інвалідністю та розширити асортимент унікальної пекарні. Окрім кексів, випікатимуть смачний хліб та робитимуть десерти.

«Девіз нашої пекарні: «Хороший хліб від хороших людей з Вінниці». Вона дає можливість людям з ментальною інвалідністю вчитися та працювати в колективі, а не залишатися вдома, – зауважує Влад. – Я з 16 років займаюся з такими людьми, працюю лікувальним педагогом у одному з центрів і добре знаю ситуацію з середини: їх з дитинства привчають, що вони нічого не зможуть робити. Але це не так. Тому коли я навчався в Startup Ukraine, думав саме про створення соціального підприємства. Виграв грант, знайшов інвестора і вже восени ми запустили виробництво у Києві. А тепер і у Вінниці. Місія наших пекарень: дати можливість хлопцям і дівчатам реалізувати себе. Ми хочемо, щоб вони мали чим займатися, щоб їм було навіщо прокидатися вранці і куди йти вдень. Ми не просто вчимо їх пекти хліб чи кекси, а залучаємо їх до трудотерапії. Плюс не треба забувати про елемент соціалізації».

У планах адміністрації соціального підприємства розширювати мережу пекарень, за можливості створювати такі заклади по всій Україні. І якщо перший відкрився у столиці за рахунок коштів від гранту, то вже у Вінниці – завдяки підтримці ентузіастів, які так само як і Владислав, переймаються питаннями соціалізації люди з ментальної інвалідністю.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором