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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Україна та Катар підписали Угоду про уникнення подвійного оподаткування

22 березня, 2018 - 22:51
Фото: АПУ

Україна та Катар підписали Угоду про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і Протокол до неї, передає Міністерство фінансів.

“20 березня 2018 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін разом із міністром фінансів Держави Катар Алі Аль-Емаді підписали Угоду між урядом України та урядом Держави Катар про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і Протокол до неї”, — йдеться у повідомленні.

Метою підписання цих документів є уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, які виникають на територіях обох країн. Це досягатиметься, як шляхом розподілу права оподаткування окремих видів доходів між Україною та Катаром в залежності від місця їх виникнення, так і шляхом врахування у податкових зобов’язаннях платника податку однієї держави сум податків, сплачених на території іншої держави.

Як зазначили у Мінфіні, це:

  • створює сприятливі умови для інвесторів України та Держави Катар;

  • стимулює ділову ініціативу підприємців;

  • регулює питання міжнародного оподаткування доходів у двосторонніх стосунках між державами.

Завдяки цьому вдасться:

  • запобігати ухиленням від сплати податків;

  • усунути податкову дискримінацію;

  • створити механізми щодо покращення співробітництва між податковими органами України та Держави Катар;

  • забезпечити обмін податковою інформацією.

Проект Угоди передбачає такі ставки оподаткування дивідендів, процентів та роялті:

  • дивіденди — загальна ставка 10%; 5% — для дивідендів, які отримує компанія, що володіє не менш ніж 10% капіталу компанії, яка такі дивіденди виплачує;

  • проценти — загальна ставка 10%; 5% — для процентів, що сплачуються у зв’язку з продажем в кредит промислового, комерційного або наукового обладнання;

  • відносно будь-якої позики, що надається банком; 0% — для процентів, фактичним власником яких є Договірна Держава, адміністративно-територіальна одиниця, місцеві органи влади або Центральний банк;

  • роялті — загальна ставка 10%; 5% — для роялті відносно авторських прав на наукові твори, патенту, торгової марки, таємної формули, процесу або інформації щодо промислового, комерційного або наукового досвіду.

Джерело: День

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