Україна та Катар підписали Угоду про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і Протокол до неї, передає Міністерство фінансів.

“20 березня 2018 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін разом із міністром фінансів Держави Катар Алі Аль-Емаді підписали Угоду між урядом України та урядом Держави Катар про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і Протокол до неї”, — йдеться у повідомленні.

Метою підписання цих документів є уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, які виникають на територіях обох країн. Це досягатиметься, як шляхом розподілу права оподаткування окремих видів доходів між Україною та Катаром в залежності від місця їх виникнення, так і шляхом врахування у податкових зобов’язаннях платника податку однієї держави сум податків, сплачених на території іншої держави.

Як зазначили у Мінфіні, це:

створює сприятливі умови для інвесторів України та Держави Катар;

стимулює ділову ініціативу підприємців;

регулює питання міжнародного оподаткування доходів у двосторонніх стосунках між державами.

Завдяки цьому вдасться:

запобігати ухиленням від сплати податків;

усунути податкову дискримінацію;

створити механізми щодо покращення співробітництва між податковими органами України та Держави Катар;

забезпечити обмін податковою інформацією.

Проект Угоди передбачає такі ставки оподаткування дивідендів, процентів та роялті: