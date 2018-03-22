Україна та Катар підписали Угоду про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і Протокол до неї, передає Міністерство фінансів.
“20 березня 2018 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін разом із міністром фінансів Держави Катар Алі Аль-Емаді підписали Угоду між урядом України та урядом Держави Катар про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і Протокол до неї”, — йдеться у повідомленні.
Метою підписання цих документів є уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, які виникають на територіях обох країн. Це досягатиметься, як шляхом розподілу права оподаткування окремих видів доходів між Україною та Катаром в залежності від місця їх виникнення, так і шляхом врахування у податкових зобов’язаннях платника податку однієї держави сум податків, сплачених на території іншої держави.
Як зазначили у Мінфіні, це:
-
створює сприятливі умови для інвесторів України та Держави Катар;
-
стимулює ділову ініціативу підприємців;
-
регулює питання міжнародного оподаткування доходів у двосторонніх стосунках між державами.
Завдяки цьому вдасться:
-
запобігати ухиленням від сплати податків;
-
усунути податкову дискримінацію;
-
створити механізми щодо покращення співробітництва між податковими органами України та Держави Катар;
-
забезпечити обмін податковою інформацією.
Проект Угоди передбачає такі ставки оподаткування дивідендів, процентів та роялті:
-
дивіденди — загальна ставка 10%; 5% — для дивідендів, які отримує компанія, що володіє не менш ніж 10% капіталу компанії, яка такі дивіденди виплачує;
-
проценти — загальна ставка 10%; 5% — для процентів, що сплачуються у зв’язку з продажем в кредит промислового, комерційного або наукового обладнання;
-
відносно будь-якої позики, що надається банком; 0% — для процентів, фактичним власником яких є Договірна Держава, адміністративно-територіальна одиниця, місцеві органи влади або Центральний банк;
-
роялті — загальна ставка 10%; 5% — для роялті відносно авторських прав на наукові твори, патенту, торгової марки, таємної формули, процесу або інформації щодо промислового, комерційного або наукового досвіду.