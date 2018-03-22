Україна вітає продовження мандату місії ОБСЄ на Донбасі, - МЗС

В Україні вітають рішення Постійної Ради ОБСЄ про продовження на 12 місяців до 31 березня 2019 року мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ).

Про це йдеться у коментарі МЗС України.

"Підтримавши зазначене рішення, держави-учасниці ОБСЄ продемонстрували готовність і надалі підтримувати нашу державу у протидії агресії з боку Російської Федерації, якою було порушено основоположні норми міжнародного права та фундаментальні принципи ОБСЄ відповідно до Гельсінського заключного Акту НБСЄ 1975 року", - зазначили у МЗС.

Наголошується, що місія відіграє важливу роль у сприянні мирному врегулюванню ситуації на Донбасі на основі поваги до незалежності, суверенітету, політичної єдності та територіальної цілісності України.