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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Україна вітає продовження мандату місії ОБСЄ на Донбасі, - МЗС

22 березня, 2018 - 21:10
Фото з архіву "Дня"

В Україні вітають рішення Постійної Ради ОБСЄ про продовження на 12 місяців до 31 березня 2019 року мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ).

Про це йдеться у коментарі МЗС України.

"Підтримавши зазначене рішення, держави-учасниці ОБСЄ продемонстрували готовність і надалі підтримувати нашу державу у протидії агресії з боку Російської Федерації, якою було порушено основоположні норми міжнародного права та фундаментальні принципи ОБСЄ відповідно до Гельсінського заключного Акту НБСЄ 1975 року", - зазначили у МЗС.

Наголошується, що місія відіграє важливу роль у сприянні мирному врегулюванню ситуації на Донбасі на основі поваги до незалежності, суверенітету, політичної єдності та територіальної цілісності України.

Також у МЗС закликали Російську Федерацію вжити заходів для забезпечення повного, постійного, безперешкодного доступу та свободи пересування спостерігачів Місії на всіх тимчасово окупованих територіях на Кримському півострові та в Донецькій і Луганській областях України, включаючи тимчасово неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону.

Нагадаємо, що ОБСЄ продовжила мандат місії на Донбасі ще на рік.

Джерело: День

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