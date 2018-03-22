Україна закликала ООН допомогти захистити права людини в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України під час 37-ї сесії ООН підкреслило необхідність рішучих дій з боку Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) та Моніторингової місії з прав людини в Україні для забезпечення виконання резолюцій Генеральної Асамблеї ООН щодо України.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Заступник голови МЗС Сергій Кислиця зазначив, що організація і проведення незаконного голосування на тимчасово окупованій території Криму та м. Севастополі є черговою спробою Кремля узаконити наслідки агресії проти України, а також грубим порушенням міжнародних договорів між Україною та РФ, законодавства України, Статуту ООН, Гельсінського заключного акту і резолюцій Генасамблеї ООН щодо Криму.

Він додав, що вибори є недійсними, не мають жодних правових наслідків і що їх не визнає ні Україна, ні міжнародне співтовариство.

"Абсолютна більшість делегацій висловила занепокоєння складною ситуацією, що досі триває, з правами людини на окупованих територіях АР Крим і Донецької та Луганської областей; відзначала важливість виконання мінських домовленостей, резолюцій Генасамблеї ООН 68/262, 71/205 і 72/190, надання доступу правозахисним механізмам ООН до всієї території України; підкреслювала незаконність президентських виборів РФ на тимчасово окупованій території півострова", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Британська рада оголосила про припинення діяльності в РФ.