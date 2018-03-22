Українські сили протиповітряної оборони привели в бойову готовність

Сили протиповітряної оборони України приведені в бойову готовність у зв'язку з тим, що Повітряно-Космічні сили Російської Федерації максимально наблизилися до східного та південного повітряного кордону України.

Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

У зв'язку з тим, що Повітряно-Космічні сили Російської Федерації максимально наблизилися до східного та південного повітряного кордону України, сили та засоби протиповітряної оборони України були приведені в бойову готовність, щоб надати відсіч у разі застосування авіації Повітряно-Космічних Сил Російської Федерації.

Наразі повітряні Сили Збройних Сил України несуть цілодобове чергування.

Так, винищувальна та бомбардувальна авіація країни агресора здійснювала вильоти з аеродромів Шайковка, Кримськ та Бельбек з максимальним наближенням до державного кордону України, лінії розмежування між материковою частиною України та АР Крим, а також з наближенням, до 40 кілометрів, до берегової лінії зі сторони Чорного моря з подальшим польотом вздовж узбережжя Румунії, Республіки Болгарії та Республіки Туреччини.

Окрім того, група дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22, з повним боєкомплектом, у супроводі пари винищувачів Су-30 РФ здійснили політ у повітряному просторі АР Крим, Азовського та Чорного морів із відпрацювань певних умовних завдань по нанесенню ударів.

Такі дії авіації Російської Федерації викликані передусім реакцією на проведення чергового етапу командно штабних тренувань у Повітряних Силах Збройних Сил України та з метою умовного відпрацювання блокади протоки Босфор.