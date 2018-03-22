В АТО продовжується повне дотримання "тиші"

22 березня, 2018 - 20:16
На Донбасі з початку доби у четвер, 22 березня, режим припинення вогню дотримується повною мірою.
Про повідомляє прес-центр АТО.
"Від початку доби на лінії розмежування сторін зафіксовано повне дотримання режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Станом на 18.00 на усіх ділянках нашої оборони обстрілів українських позицій не було", - наголосили у штабі.
Там також зазначили, що українські військовослужбовці виконують бойові завдання з оборони України, дотримуючись режиму припинення вогню.
Там також зазначили, що українські військовослужбовці виконують бойові завдання з оборони України, дотримуючись режиму припинення вогню.
Джерело: День