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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

В АТО продовжується повне дотримання "тиші"

22 березня, 2018 - 20:16
Фото Reuters

На Донбасі з початку доби у четвер, 22 березня, режим припинення вогню дотримується повною мірою.

Про повідомляє прес-центр АТО.

"Від початку доби на лінії розмежування сторін зафіксовано повне дотримання режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Станом на 18.00 на усіх ділянках нашої оборони обстрілів українських позицій не було", - наголосили у штабі.

Там також зазначили, що українські військовослужбовці виконують бойові завдання з оборони України, дотримуючись режиму припинення вогню.


Джерело: День

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