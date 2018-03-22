Легенди бувають правдивіші за історію.
Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Верховна Рада надала згоду на арешт Савченко

22 березня, 2018 - 13:50
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата Надії Савченко. За відповідне рішення проголосували 291 парламентаріїв, повідомляє Укрінформ.

277 депутатів погодилися на затримання і 268 - на арешт Савченко.

Раніше у четвер Комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту визнав законними, достатніми та обґрунтованими усі три подання Генеральної прокуратури щодо народного депутата Надії Савченко - про її притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 15 березня у парламенті заявив про наявність у слідства незаперечних доказів того, що Савченко особисто планувала теракт у ВР. Того ж дня він направив до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Савченко.

Більше новин

ВРУ визнала протиправним голосування за президента РФ в окупованому Криму
СБУ повідомила про підозру та затримала Савченко
Рада ухвалила законопроект, який дозволяє Нацполіції звертатися із клопотаннями до місцевих судів
ВРУ дозволила легалізацію деяких самобудов
ВР легалізувала дрібне виноробство
Рада ухвалила законопроект щодо розвитку виробництва теруарних вин

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 