Верховна Рада надала згоду на арешт Савченко

Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата Надії Савченко. За відповідне рішення проголосували 291 парламентаріїв, повідомляє Укрінформ.

277 депутатів погодилися на затримання і 268 - на арешт Савченко.

Раніше у четвер Комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту визнав законними, достатніми та обґрунтованими усі три подання Генеральної прокуратури щодо народного депутата Надії Савченко - про її притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 15 березня у парламенті заявив про наявність у слідства незаперечних доказів того, що Савченко особисто планувала теракт у ВР. Того ж дня він направив до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Савченко.