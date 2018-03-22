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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

ВРУ дозволила легалізацію деяких самобудов

22 березня, 2018 - 11:56

Верховна Рада дозволила органам державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2018 року приймати в експлуатацію об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт.

За прийняття відповідного законопроекту №3696 проголосувало в цілому 276 депутатів, за мінімально необхідних 226, повідомляє Укрінформ.

"Орган державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2018 року безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт (крім багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків та об’єктів, збудованих з істотним порушенням законодавства та будівельних норм і правил), за результатами технічного обстеження приймає в експлуатацію", - йдеться у документі.

Указаний закон стосується збудованих у період з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 300 квадратних метрів. Вказане також стосується збудованих до 12 березня 2011 року будівель і споруд сільськогосподарського призначення.

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