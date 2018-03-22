ВРУ визнала протиправним голосування за президента РФ в окупованому Криму

Верховна Рада визнала протиправним голосування за президента Російської Федерації на території анексованого Криму. "За" відповідну постанову № 8168-1 проголосували 255 народних депутатів.

Верховна Рада затвердила заяву у зв'язку із проведенням голосування за президента Росії у тимчасово окупованому Криму. Голові ВРУ доручили довести текст заяви до відома парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій.

Верховна Рада заявила, що організація російською адміністрацією виборів президента РФ у Криму є протиправною. Це не може бути свідченням зміни статусу Криму на будь-який інший окрім прописаного в Конституції України.

"Істотні обмеження виборчих прав громадян у ході виборчого процесу в РФ, створення нерівних умов для кандидатів та відсутність справжнього вибору, про які йдеться в попередніх висновках Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі, а також неправомірне зарахування понад 1 млн голосів з тимчасово окупованих Криму і Севастополя суттєво спотворюють результати голосування на виборах президента РФ загалом, закономірно ставлячи під сумнів їхню легітимність", - йдеться в заяві.

Окрім того, Рада закликала міжнародне співтовариство застосовувати додаткові санкції проти Росії та персональні санкції проти причетних до організації виборів на території анексованого Криму.

Постанова набуває чинності в день її схвалення.

Зазначимо, що відповідна постанова — узгоджена позиція парламенту. Загалом у Верховній Раді було зареєстровано кілька постанов із заявами щодо проведення виборів президента РФ у Криму. Зокрема, голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак та представник цієї фракції Георгій Логвинський запропонували вважати результати виборів президента в РФ нелегітимними та нікчемними через голосування в анексованому Криму.

Вибори президента Росії відбулися 18 березня, у четверту річницю незаконної анексії Криму. Переміг Володимир Путін, отримавши 56,2 млн голосів виборців, або 76,66%, після обробки 99% протоколів.