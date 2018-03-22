ЄС має об'єднатися, щоб протистояти загрозі з боку РФ, - Мей

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що лідери Європейського Союзу мають об'єднатися, щоб протистояти загрозі з боку Росії, яка "не поважає кордони".

Про це вона сказала на саміті ЄС у Брюсселі, повідомляє ABC News.

За словами Мей, напад на колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку "був одним з прикладів російської агресії проти Європи та її сусідів - від Західних Балкан до Близького Сходу".

Раніше вона заявила, що спроба отруєння у Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки була одним з прикладів російської агресії проти Європи та її сусідів.

"Росія здійснила нахабну і безрозсудну атаку проти Великої Британії, намагаючись вбити двох людей на вулицях Солсбері. Я буду говорити про це зі своїми колегами, тому що очевидно, що російська загроза не поважає кордони, а інцидент у Солсбері був одним з прикладів російської агресії проти Європи та її сусідів - від Західних Балкан до Близького Сходу", - сказала Мей.

На питання щодо можливих подальших санкцій проти Росії, Мей зазначила, що спочатку хоче проконсультуватися з лідерами ЄС, а потім вже приймати рішення.

"Я збираюся сьогодні говорити про спільні можливості і виклики. Я вдячна за підтримку всім європейським союзникам", - додала вона.