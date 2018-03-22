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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

За добу в зоні АТО не було жодного обстрілу, - штаб

22 березня, 2018 - 08:52
Фото Reuters

Встановлене з опівночі 5 березня перемир’я, про що домовилася Тристороння контактна група, минулої доби дотримувалося у повній мірі. З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів по укріпленнях наших захисників.

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО у Facebook.

Як зазначається, ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється підрозділами сил АТО. Українські військовослужбовці суворо та неухильно дотримуються умов повного припинення вогню.

Джерело: День

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