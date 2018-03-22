За добу в зоні АТО не було жодного обстрілу, - штаб

Встановлене з опівночі 5 березня перемир’я, про що домовилася Тристороння контактна група, минулої доби дотримувалося у повній мірі. З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів по укріпленнях наших захисників.

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО у Facebook.

Як зазначається, ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється підрозділами сил АТО. Українські військовослужбовці суворо та неухильно дотримуються умов повного припинення вогню.