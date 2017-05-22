Безвіз з заморськими територіями ЄС стартує восени

Безвізовий режим із заморськими територіями Франції та Нідерландів запрацює для українців не раніше осені.

Про це йдеться у письмовій відповіді Департаменту консульської служби (ДКС) МЗС на запит "Європейської правди".

Міністерство закордонних справ ініціював переговори про скасування візового режиму з так званими заморськими територіями Франції та Нідерландів, але цей процес потребує додаткового часу.

"Запровадження безвізових поїздок на заморські території королівства Нідерланди... очікується не раніше осені 2017 року", – йдеться у відповіді ДКС МЗС.

Дипломати пояснили, що процедура є тривалою із-за того, що острівні території – Аруби, Кюрасао і Сінт-Мартен – проводять власну міграційну політику.

У разі заморських територій Франції ситуація інша, рішення про безвіз приймається в Парижі, однак воно також не є автоматичним і "вимагає внесення змін у чинне законодавство Франції".

У число заморських територій Франції входять Гваделупа, Майотта, Мартініка, Французька Гвіана, Реюньйон, Сен-Бартелемі, Сен-Мартен, Сен-П'єр і Мікелон, Уолліс і Футуна, Французька Полінезія.

Нагадаємо, що сьогодні ЄС офіційно опублікував рішення про безвіз Україні.