Більше 500 дослідів представили в Тернополі на "Наукових пікніках"

У Тернополі відбулися 5-ті ювілейні «Наукові пікніки». У заході брали участь понад 250 учасників. Свої досліди представили 38 команд. За словами організаторів, цього року учасники показали понад півтисячі наукових експериментів.

- Захід проводиться для популяризації науки. Він розрахований на всі вікові категорії. Коли науковці будуть активно вести свою діяльність, країна буде прогресувати у різних галузях. Особливо в умовах війни надзвичайно потрібні винахідники», - каже організатор «Наукових пікніків» у Тернополі Христина Білінська. - «Цього року до нас приїхали вчені із Харкова. Надзвичайно видовищні досліди показують хіміки Чернівецького національного університету. Приїхали гості із Бердичева. Традиційно свої експерименти демонструють на нашому заході представники тернопільських шкіл та вишів, а також навчальних закладів районів нашої області».

На «Наукових пікніках» представлені всі природничі науки. Організатори заходу відбирають якісні експериментальні досліди. Обов’язковою умовою є наявність стендової доповіді. Окрім цього, експерименти мають бути безпечними.

Виставку “Мікроби як люди”, створену за підтримки науковців Оксфордського університету, представили на «Наукових пікніках». «Декілька днів тому завершилася виставка з мікробіології, яку ми проводили із кафедрою патології Оксфордського університету. Готували цю виставку практично рік. Відпрацювали 6 днів в «ЛандауЦентрі». Прийшло більше трьох тисяч осіб», - розповідає директор навчального центру «ЛандауЦентр» Харківського національного університету імені В. Каразіна Вікторія Круглова. Після такого успіху харківські науковці вирішили привести трішечки знань про мікробіологію до Тернополя. Для наочності демонструють мікроби у вигляді іграшок. «Це шигелла – вона стійка до антибіотиків, тому маємо щороку багато смертей через неї. Показуємо, що таке кишкова паличка і кок», - каже Вікторія Круглова. - «Якщо ми насипимо блискіток на долоню, а потім будемо вітатися за руку, то блискітки залишаються частково у кожного на долонях. Саме так передаються мікроби». Науковці зазначають, що на долоні в людини живе мікробів більше, ніж є жителів планети Земля.

Студенти і викладачі Чортківського державного медичного коледжу представили понад 10 наукових дослідів. «Відвідувачів найбільше зацікавив дослід із сублімації йоду. Також студенти демонструють на халатах виведення йоду розчином аскорбінової кислоти. Показуємо ще різні експерименти, наприклад “зима у травні”. На хвої демонструємо сублімацію бензольної кислоти, внаслідок чого на гілочці ялинки утворюється іній», - каже викладач Чортківського державного медичного коледжу Оксана Михайлюк.

Модель пересувного госпіталю екстреної хірургії продемонстрував керівник фотостудії “ІКС-позиція” станції юних техніків м. Тернополя Василь Стрижко. «Діти зробили її у 2013 році ще до воєнних подій у зоні АТО. Ідея є цікавою тим, що цей мобільний госпіталь має пересуватися за принципом повітряної подушки. Таке застосування було б важливим сьогодні для вивозу поранених», - каже Василь Стрижко.

За візуалізацію Кременецького замку взялися студенти кафедри інформатики і методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. «У нас на кафедрі є 3D-принтер. Ми робимо кваліфікаційну роботу і візуалізуємо Кременцький замок. Це тільки макет. На кафедрі є велика модель замку, частина вже надрукована, решту ще доробимо», - розповідає Олександр Волос. - «Друкуємо екологічним пластиком, шарами накладається пластик і створюється суцільна модель. Спочатку ми розробили програмне забезпечення, а потім вже відбувається сам друк». За таким принципом студенти планують розбити макети всіх замків Тернопільщини.

Додамо, що організатори «Наукових пікніків» планують у вересні відкрити в Тернополі «Центр науки».

Тамта ҐУҐУШВІЛІ, фото автора