Бойовики 48 разів обстріляли сили АТО на Донбасі, 2 військових поранені, - штаб

Минулої доби зафіксовано 48 фактів використання бойовиками зброї. Двоє військовослужбовців ЗС України зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати підрозділи ЗС України вздовж усієї лінії розмежування, втім інтенсивність ворожого вогню з важких артилерійських систем відносно знизилась.

Приморський напрямок. Незаконні збройні формування 17 разів застосовували зброю проти українських воїнів. Зокрема, вчора ввечері бойовики здійснили обстріл наших позицій поблизу Широкиного з міномету калібру 120 мм. Поруч, по укріпленнях ЗС України в районі Водяного, декілька разів бив ворожий танк. Бійців сил АТО, котрі тримають оборону неподалік Гнутового, противник обстрілював з 82-мм мінометів, а біля Павлополя - з озброєння БМП. На тих же ділянках лінії зіткнення, а також неподалік Лебединського, Чермалика та Новотроїцького бойовики періодично застосовували стрілецьку зброю та гранатомети.

Донецький напрямок. 24 рази впродовж минулої доби незаконні збройні формування порушували тишу на цій ділянці фронту. Найчастіше - на підступах до Авдіївки. Так, надвечір бойовики неодноразово відкривали інтенсивний вогонь по наших окремих опорних пунктах у південному передмісті Авдіївки з 82-мм та 120-мм мінометів, а також засобів ураження меншого калібру. Східніше, біля Кам'янки, ворог також застосовував міномети калібру 82 мм та зенітну установку. З таких же мінометів, стрілецької зброї та гранатометів окупанти били неподалік Верхньоторецького, Опитного та Пісків. З передмістя тимчасово окупованої Горлівки проросійські бандформування вели вогонь по наших опорних пунктах в районі Зайцевого та Майорська.

Окрім того, вчора близько 19.00 години бойовики зі сторони окупованого населеного пункту Ясинувата обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію. Таким чином окупанти вкотре поставили на карту своїх злочинних планів екологічну безпеку всього регіону та добробут мирних мешканців.

Луганський напрямок. На цій ділянці фронту впродовж минулої доби зафіксовано 7 фактів використання бойовиками зброї. Так, ввечері зі 120-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бандити обстріляли українських захисників поблизу Троїцького. Неподалік Кримського та Золотого били з мінометів калібру 82 мм. В районі Малинового противник застосовував автоматичні станкові гранатомети.