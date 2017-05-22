Бойовики ІД напали на центр підготовки іракських військових

Бойовики терористичної організації "Ісламська держава" напали на іракський центр підготовки військовослужбовців на північ від Багдада.

Про це повідомляє Аssociated Рress, посилаючись на заяву бойовиків та іракських офіцерів.

У результаті нападу чотири військові загинули, ще стільки отримали поранення.

Інцидент стався сьогодні вранці в Діяла. Іракські військові повідомили виданню на правах анонімності, що в нападі на базу брали участь шість осіб, п'ять терористів-смертників привели в дію вибухові пристрої.

Зараз ситуація знаходиться під контролем. При цьому ІД в своїй заяві підкреслює, що число нападників в чотири рази більше і нібито "десятки" іракських солдатів були вбиті і поранені.