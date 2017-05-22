Чехія створить залізничну мережу для швидкісних поїздів за $27 млрд

Чеський уряд схвалив план будівництва залізничної мережі для високошвидкісних поїздів, повідомляє Associated Press.

Міністр транспорту Чехії Дан Ток заявив, що мережа буде призначена для поїздів, які курсують зі швидкістю понад 300 км/год, як в деяких інших європейських країнах, таких як Франція. Проект коштуватиме близько 650 млрд чеських крон ($27,6 млрд).

Мережа зв'яже країну з аналогічними мережами сусідніх країн, особливо в Німеччині. Очікується, що перша ділянка швидкісної залізниці з’єднає Прагу і Берлін. Однак, поки що точно невідомі терміни початку будівництва.

Міністр транспорту відзначив, що його відомство займається розробкою закону, який дозволить розпочати будівництво "скоро", але більш детальної інформації не навів.