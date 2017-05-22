Через політику ЄЦБ євро занадто слабкий, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що євро є занадто слабкий через політику Європейського центрального банку, зазначивши, що це допомогло пояснити відносно високий в Німеччині профіцит торгового балансу, повідомляє Reuters.

Виступаючи перед студентами в Берліні, Меркель сказала, що німецьке сальдо торгового балансу було обумовлено двома чинниками, над якими уряд не мав ніякого впливу, а саме обмінний курс євро та ціна на нафту.

Канцлер заявила, що в даний час євро є "відносно слабким". А потім вона додала: "євро занадто слабкий ... через політику ЄЦБ і у зв'язку з цим німецькі товари порівняно дешеві".

"Ми можемо інвестувати більше вдома", - сказала Меркель, проте додала, що жвавий внутрішній попит є основним драйвером загального економічного зростання в Німеччині.

Повертаючись до теми Франції, Меркель сказала, що німецький уряд має допомогти новому президенту Франції Еммануелю Макрону досягти успіху, та що вона сподівається, що Макрону вдасться вирішити проблему безробіття у Франції.

Нагадаємо, що Німеччина готова активізувати роботу "нормандського формату" і виступає за більш активне залучення країн G7 на підтримку українських реформ.