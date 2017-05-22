Цього тижня у ВР розглянуть законопроект про посилення кіберзахисту, - Парубій

Під час засідання Погоджувальної ради, голова ВР Андрій Парубій оголосив плани на робочий тиждень у парламенті. Так, депутати розглянуть законопроекти, що стосуються екології, мовні квоти на телебаченні та питання реформування парламенту. А також законопроект про кібербезпеку, передає УНН.

“У вівторок перший блок — це питання ЗМІ та реклами. Це комітет з питань свободи слова. Очевидно, що з-поміж них ключовим буде проект закону щодо мови, який передбачає затверджені квоти використання української мови на українському телебаченні. Другий блок, який пропонується на вівторок — це питання екологічної політики”, — сказав А.Парубій

Він також додав, що більшість з екологічних законопроектів узгоджені і мають широку підтримку в залі.

У четвер парламентарі серед іншого розглянуть блок питань інформатизації, який був перенесений з минулого пленарного тижня. Також на цьому тижні буде розглянутий проект закону 2126а.

“Під час розгляду на комітеті були внесені сумнівні поправки (у законопроекті 2126а — ред.), і я сподіваюся, що ми спільно зможемо ці поправки вилучити з тіла законопроекта, а сам законопроект, який важливий і стосується забезпечення кібербезпеки, ми зможемо прийняти”, — сказав голова ВР.