Двоє космонавтів екіпажу МКС вийдуть у відкритий космос, - NASA

Двоє членів екіпажу Міжнародної космічної станції NASA здійснять 23 травня вихід у відкритий космос. Метою такого заходу є необхідність замінити комп’ютерну систему, яка вийшла днями з ладу із невідомих причин, передає Радіо Свобода.

Космічне агентство повідомило, що двоє астронавтів США вийдуть у відкритий космос орієнтовно на дві години. Пеґґі Уїтсон та Джек Фішер проведуть шостий вихід у відкритий космос цього року з МКС. Фішер також встановить кілька антен бездротового зв’язку.

Нинішній контингент МКС складається з п’яти членів екіпажу: двоє зі Сполучених Штатів, двоє із Росії та один з Франції.

Члени екіпажу проводять дослідження в сфері біології, науки про життя, матеріалознавства і фізики, а також астрономічні спостереження і дистанційне зондування Землі. Станцію спільно використовують 15 країн, вона постійно діє з 2000-го року.

Нагадаємо, дві українські команди увійшли до ТОП-25 конкурсу NASA.