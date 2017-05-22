Facebook оприлюднив нові правила модерації мережі після інциденту із онлайн-вбивством

Внутрішні правила Facebook щодо модерування сторінок користувачів стали відомі газеті The Guardian. Видання стверджує, що ознайомилося з понад 100 інструкціями, у яких пояснюється, які теми обмежені до публікацій на сторінках користувачів. Серед них розпалювання ненависті, тероризм, порнографія, расизм, а також канібалізм та інформація про договірні матчі в спортивних змаганнях, передає Детектор Медіа.

«Facebook просто не може контролювати весь контент. Його занадто багато, і з'являється він швидко», - реагують на онлайн-інциденти у компанії. На прийняття рішень модераторам часто дається близько 10 секунд..

При цьому інструкції найчастіше виходять дуже заплутаними. Так, модератор може залишити розміщені на сторінках відеоролики з поганим ставленням до тварин, однак повинен видалити їх, якщо вони є «обурливими».

Заклик до вбивства президента США повинен бути видалений, оскільки він є особою захищеною. Однак невизначені погрози вбивством видаляти необов'язково, оскільки вони не вважаються такими, що заслуговують довіри. Якщо при написанні загрози автор вказує конкретний час і дату, то модератор повинен це повідомлення видалити.

Від модераторів не вимагають видаляти відеозаписи насилля над дітьми, якщо воно носило несексуальний характер і не містило «садистські аспекти». Також, згідно з правилами Facebook, можна поширювати фотографії поганого поводження з тваринами, і лише найжорстокіші з них необхідно позначити особливим знаком. При цьому користувач, у якого понад 100 тисяч фоловерів, автоматично стає «публічною персоною» і втрачає право на заходи захисту, призначені для звичайних користувачів.

На початку травня CEO Facebook Марк Цукерберг на своїй сторінці в соцмережі повідомив про плани компанії найняти три тисячі модераторів для моніторингу прямих трансляцій та відеороликів на платформі.