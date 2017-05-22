Франція допоможе "Укрзалізниці" отримати гроші ЄС для розширення колій

Франція посприяє залученню коштів Євросоюзу для реалізації проекту щодо зміни ширини залізничної колії в Україні.

Про це домовилися під час Шостого засідання українсько-французької Робочої групи з питань транспорту, повідомляє прес-центр Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що Україна розповіла французьким партенерам про стан реформ в транспортній галузі у державі. Українська строна також зауважила, що хотіла б використати досвід фахівців залізничної галузі Франції для розвитку української залізничної інфраструктури. Це стосується і будівництва нового рухомого складу у тому числі із застосуванням системи зміни ширини колії для рухомого складу.

"Французька сторона розгляне можливість експертно-консультаційної допомоги та сприятиме залученню коштів Європейського Союзу для отримання технічної допомоги в реалізації проекту щодо системи зміни ширини колії в Україні", - наголосили у міністерстві.