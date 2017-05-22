Глава МЗС Німеччини пропонує полегшити боргове навантаження Греції

Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель виступив із пропозицією полегшити боргове навантаження Греції всупереч позиції німецького міністра фінансів Вольфганга Шойбле.

Про це міністр закордонних справ Зігмар Габріель заявив у інтерв’ю видання Süddeutsche Zeitung.

"Знову й знову Греції обіцяють полегшити боргове навантаження, якщо реформи будуть проведені. Тепер ми повинні виконати обіцянку", - заявив Габріель.

За його словами, МВФ та більшість членів Єврогрупи готові на такий крок.

"Тепер ми не повинні зазнати невдачі через спротив Німеччини", - відзначив Габріель.

У понеділок міністри фінансів країн Єврозони зустрінуться для обговорення подальших кредитів Греції.

Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле, який представляє на зустрічі ФРН, раніше заявляв, що про списання боргу Греції можна говорити лише після завершення поточної програми фінансової допомоги у 2018 році.