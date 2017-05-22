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Віктор-Марі Гюґо, французький письменник

ГПУ не повідомляла про підозру Фірташу, - Луценко

22 травня, 2017 - 11:42
Фото Reuters

Генеральна прокуратура України розслідує кримінальне провадження, пов'язане з бізнесменом Дмитром Фірташем, однак на сьогодні повідомлення про підозру йому не вручалося.

Про це Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив журналістам у понеділок, передає УНН.

"У нас є серйозні справи, які пов’язані з підприємствами Фірташа. Наразі процесуальна підозра йому не оголошена, але за декількома напрямками ми активно працюємо", - заявив Луценко.

Він уточнив, що йдеться про вимивання коштів із підконтрольних йому підприємств з метою ухилення від сплати податків й імовірне розкрадання державних ресурсів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія затягує екстрадицію Фірташа до США.

 
    
Джерело: УНН
          
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