ГПУ просить дозволу на заочне засудження Азарова

Генеральна прокуратура України просить Печерський райсуд Києва дозволити заочне засудження колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

Про це в ході антикорупційного тренінгу повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає РБК-Україна.

"Що стосується Азарова, ми закінчили розслідування і передали до Печерського суду клопотання про дозвіл на заочну форму засудження", - повідомив Луценко.

Він також зазначив, що справу щодо екс-міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка може бути направлено в суд до осені.

Нагадаємо, у ході конференції Луценко також заявив, що профільні служби США запевнили українську сторону, що в разі ухвалення судовою інстанцією рішення про конфіскацію коштів українського екс-прем'єра Павла Лазаренка, більшу їхню частину буде передано Києву.