Іран не повинен отримати ядерну зброю, - Трамп

Президент США Дональд Трамп прибув з візитом в Ізраїль і одразу заявив про загрозу, що виходитиме від Ірану, якщо він отримає ядерну зброю, повідомляє BBC.

"Іран не повинен володіти ядерною зброєю", - сказав Трамп в Єрусалимі, виступаючи поряд з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліним.

Трамп також заявив, що Іран повинен "припинити фінансування, підготовку і оснащення терористів і бойовиків".

Він назвав важливим завданням досягнення ізраїльсько-палестинської мирної угоди, але був розпливчастим в тому, якою має бути ця угода, кажучи, що буде краще залишити обидві сторони для проведення прямих переговорів.

Зазначимо, що Трамп став першим президентом США, який відвідав розташовану в Єрусалимі Стіну плачу, яка вважається найголовнішою святинею юдаїзму.