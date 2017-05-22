Іран розкритикував угоди США і Саудівської Аравії

Міністр закордонних справ Ірану Могаммад Джавад Заріф розкритикував президента США Дональда Трампа і керівництво Саудівської Аравії через їхні угоди в сфері озброєння та інвестицій.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Заріф припустив, що саме через політику арабської країни сталися атаки 11 вересня 2001 року в США.

Така заява міністра пролунала через декілька годин після того, як президент США під час візиту до Саудівської Аравії назвав Іран ключовим спонсором бойовиків-ісламістів.

Крім того, Заріф написав у Twitter, що США, можливо, хочуть "викачати" з Саудівської Аравії 480 мільярдів доларів.

"Іран відразу після справжніх виборів був атакований американським президентом в цьому бастіоні демократії і поміркованості. Зовнішня політика або просто викачування з Саудівської Аравії 480 мільярдів доларів?", - написав Заріф.

Водночас заступник начальника штабу іранських збройних сил відхилив вимогу держсекретаря США Рекса Тіллерсона до президента Ірану Хасана Роугані припинити програму балістичних ракет.

Генерал Масуд Джазайер сказав, що слова Тіллерсона "відображають невігластво щодо Ірану".

"Оборонна політика і цілі Ірану відповідають заданій тенденції, на яку не може вплинути жодний елемент", - заявив генерал.

Шиїтська мусульманська більшість Ірану і очолювана сунітами Саудівська Аравія тривалий час конкурують в регіоні, звинувачуючи один одного в спробах підірвати конкуруючі гілки ісламу.

Нагадаємо, раніше Трамп закликав країни Близького Сходу почати самостійну боротьбу з екстремізмом і тероризмом, а не "чекати, поки американська влада знищить цього ворога для них".