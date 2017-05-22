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Із Байкового кладовища зникло погруддя Миколи Міхновського, - В’ятрович

22 травня, 2017 - 13:12

З могили українського громадського діяча Миколи Міхновського, що на  Байковому кладовищі у Києві, зникло погруддя.  Про це повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович на своїй facebook-сторінці.

Пан В’ятрович додав, що звернеться з цього  приводу у поліцію.

У коментарях до повідомлення користувачі зауважили, що погруддя немає вже четвертий тиждень.

На запит журналістів Радіо Свобода прес-служба київської поліції поки що відповіла відмовою. У поліції сказали, що для розслідування інциденту необхідно надіслати офіційний запит.

Микола Міхновський – український політичний і громадський діяч, адвокат, публіцист. Він був одним із перших, хто в новітній українській історії заявив про необхідність створення української держави – як акту волевиявлення української нації. Помер у 1924 році.

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