Із Байкового кладовища зникло погруддя Миколи Міхновського, - В’ятрович

З могили українського громадського діяча Миколи Міхновського, що на Байковому кладовищі у Києві, зникло погруддя. Про це повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович на своїй facebook-сторінці.

Пан В’ятрович додав, що звернеться з цього приводу у поліцію.

У коментарях до повідомлення користувачі зауважили, що погруддя немає вже четвертий тиждень.

На запит журналістів Радіо Свобода прес-служба київської поліції поки що відповіла відмовою. У поліції сказали, що для розслідування інциденту необхідно надіслати офіційний запит.

Микола Міхновський – український політичний і громадський діяч, адвокат, публіцист. Він був одним із перших, хто в новітній українській історії заявив про необхідність створення української держави – як акту волевиявлення української нації. Помер у 1924 році.