Каталонія оголосить про незалежність, якщо Мадрид не дозволить провести референдум, - ЗМІ

Каталонія оголосить про відокремлення від Іспанії, якщо центральна влада Мадрида перешкоджатиме проведенню референдуму про незалежність автономії.

Про це пише іспанська газета El País, у розпорядження якої потрапив проект закону, метою якого є розрив з Іспанією.

"Якщо іспанська держава перешкодить проведенню референдуму, цей закон вступить у силу в повному обсязі і відразу ж, як тільки парламент (регіону) встановить цю перешкоду", - йдеться в законопроекті.

У разі організації плебісциту влади автономії збираються винести на нього наступне питання: "Чи хочете ви, щоб Каталонія стала незалежною від Іспанії державою?".

Розглядаються дві дати для можливого референдуму - 24 вересня та 1 жовтня. Проект закону також передбачає, що при виході зі складу королівства Каталонія, яка "перетвориться" в парламентську республіку, залишиться частиною Євросоюзу.

Глава автономії Карлес Пучдемон збирається виступити 22 травня в мерії іспанської столиці, де в останній раз запропонує центральній владі узгодити умови плебісциту.

"Ми готові вести переговори за умовами референдуму і в разі досягнення угоди передати його на розгляд двох парламентів", - зазначив Пучдемон.