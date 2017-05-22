КНДР назвала останній запуск балістичної ракети успішним

Північна Корея заявила, що нові випробування балістичної ракети середньої дальності, які провели 21 травня, були успішними.

Про це повідомили державні ЗМІ КНДР, передає південнокорейське агентство Yonhap.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за запуском ракети Pukguksong-2. За даними медіа КНДР, він схвалив розгортання цієї ракети для військових дій.

Військові Південної Кореї вважають, що запущена 21 травня ракета ідентична тій, яку КНДР запустила 12 лютого. Такий тип ракет здатний запускатися з підводних човнів.

Нагадаємо, 21 травня Північна Корея запустила балістичну ракету з західного узбережжя з району Пукчанг. Ракета пролетіла 500 км і впала в Японському морі.

Японія заявила про рішучий протест через новий ракетний запуск КНДР.