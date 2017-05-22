КНДР відкрито порушує резолюції Радбезу ООН, - Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звинуватив керівництво КНДР у відкритому порушенні резолюції Ради Безпеки, яка стосується випробувань ракет, передає УНН.

“Для нас КНДР відкрито порушує резолюції Ради Безпеки, активізуючи свою діяльність по випробуванню балістичних ракет. Ці дії загрожують регіональній і міжнародній безпеці”, - передав слова генсека його представник Стефан Дюжаррік.

Він також заявив, що ООН закликає КНДР припинити подальші ракетні випробування і дати час для вивчення можливості відновлення реального діалогу.

Нагадаємо, 21 травня Північна Корея запустила балістичну ракету з західного узбережжя з району Пукчанг. Ракета пролетіла 500 км і впала в Японському морі.