Команда Януковича за три роки вкрала $40 млрд доларів, - Петренко

Режим колишнього президента України Віктора Януковича вкрав у держави $40 мільярдів за три роки.

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє "Укрінформ".

"На жаль, парламент не прийняв закон про спецконфіскацію, і потреба в ньому не відпадає. Бо крім $1,1 мільярда коштів, що належать Януковичу, які були заарештовані в Україні, тільки за експертними оцінками близько $40 мільярдів було вкрадено режимом Януковича за 3 роки їхнього так званого урядування", - сказав Петренко.

Він уточнив, що ці гроші знаходяться під різними юрисдикціями в різних державах. Їх вивели з країни через складні схеми. Механізм спецконфіскації дає можливість, у тому числі, міжнародної співпраці для повернення цих коштів, зауважив міністр.

Однак, за словами Петренка, "українські депутати бояться цього закону як вогню". У цьому контексті він наголосив, що не розуміє, чому за цей документ не голосують депутати з фракцій демократичних сил.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України попросила Печерський райсуд Києва дозволити заочне засудження колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова.