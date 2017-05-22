Китай відкрив доступ для української яловичини на свій ринок

Україна та Китай підписали документ, який офіційно відкриває доступ для української яловичини на китайський ринок.

Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Протокол інспекційних, карантинних та ветеринарно-санітарних вимог щодо експорту замороженої яловичини з України до Китаю було підписано між Держслужбою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину Китаю (AQSIQ).

Підписання протоколу та офіційне відкриття китайського ринку для української яловичини стало можливим за результатами місії компетентного органу КНР з оцінки української системи державного контролю безпечності харчових продуктів в частині виробництва яловичини, яка працювала в Україні наприкінці квітня.

За словами надзвичайного і повноважного посла КНР в Україні Ду Вея, підписання Протоколу – це "конкретний результат і маленька перемога" у досягненні великих цілей двостороннього співробітництва.

За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції України Ольги Трофімцевої, торік товарообіг між Україною та КНР лише в аграрній сфері склав понад мільярд доларів.

"Розширення номенклатури українського агарного експорту до китайського ринку залишається пріоритетом для нас. Тому відкриття цього ринку для нашої яловичини дає нові можливості для українських експортерів", - підкреслила Трофімцева.