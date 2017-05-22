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Лінію електропередач, що веде до Красноармійська, знеструмлено внаслідок бойових дій, - МінТОТ

22 травня, 2017 - 10:27

У Донецькій області припинили електропостачання Красноармійської фільтрувальної станції. Зараз задіяна подача енергії за резервною схемою, повідомляють у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ).

"Знеструмлена лінія електропередач, припинилася робота Красноармійської фільтрувальної станції. Можлива причина – бойові дії в р-ні н.п. Піски, або Опитне... станом на 12:00 електропостачання станції здійснюється за резервною схемою. Водопостачання і роботу станції відновлено", - йдеться в повідомленнях, оприлюднених у записі МінТОТ у соцмережі Твіттер в неділю вдень.

Нагадаємо, нещодавно в Авдіївці відновили електропостачання. 

Джерело: День
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