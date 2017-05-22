Луценко не підтримує створення окремого антикорупційного суду

Україні потрібна антикорупційна палата, а не окремий антикорупційний суд.

Про це сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко журналістам у понеділок, 22 травня, передає РБК-Україна.

"Україна потребує створення антикорупційної палати суддів, які будуть займатися справами корупції категорії "А". Незалежно від того, який орган внесе до суду обвинувальний акт, ці справи, на мою думку, повинна була б розглядати спеціалізована палата суддів", - сказав Луценко.

Генпрокурор зазначив, що така палата повинна бути створена на базі чинного кримінального суду. За його словами, на підготовку суддів даної спеціалізації може піти до півроку.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України попросила Печерський райсуд Києва дозволити заочне засудження колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова.