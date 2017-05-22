Масові звільнення в Туреччині порушують права людини, - Amnesty International

Масові звільнення державних службовців в Туреччині під час надзвичайного стану, за оцінками міжнародної правозахисної організації Amnesty International, є порушенням прав людини.

Про це йдеться у доповіді організації.

Звільнення понад 100 тисяч осіб називають "свавільними". Наводяться свідчення осіб, які не отримали індивідуальних пояснень, чому саме їх звільнили. У доповіді йдеться, що конкретні критерії, за якими звільняли, були відсутні, що спричинило прояви політичного переслідування "та навіть зведення особистих рахунків".

Як ідеться у доповіді, звільненим службовцям "відмовлено у майбутньому". Враховуючи стигматизацію звільнених у суспільстві, а також вибіркове застосування правосуддя через надзвичайний стан, що досі триває в Туреччині, можливість їхнього подальшого працевлаштування під питанням.

Звільнених суддів та прокурорів, яких налічується три з половиною тисячі, фактично позбавили можливості працювати далі за своєю професією. Ситуація виглядає іще скрутнішою через те, що у багатьох звільнених вилучили паспорти.

Amnesty закликає владу Туреччини припинити масові звільнення, уможливити судовий процес оскарження рішення про звільнення та забезпечити дотримання базових прав звільнених осіб, зокрема права на роботу.