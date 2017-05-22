Міністри ЄС ухвалили рішення про початок перемовин про Brexit

Міністри ЄС одноголосно ухвалили рішення про делегування французові Мішелю Барньє повноважень на початок перемовин щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Міністри застерегли, що це будуть "дуже складні" перемовини.

"27 міністрів щойно одноголосно ухвалили рішення про початок перемовин за статтею 50. Сильний і чіткий мандат для Мішеля Барньє", - написала у Twitter заступниця Барньє Сабіне Веянд.

Посередник щодо Brexit від ЄС, спеціальний представник Євросоюзу Мішель Барньє 22 травня заявив, що очікує 19 червня перших переговорів із Лондоном про терміни виходу.

Барньє, який раніше був комісаром ЄС і міністром закордонних справ Франції, проводитиме перемовини від імені 27 країн - членів ЄС у найближчі два роки.

Барньє вестиме перемовини із британським міністром із Brexit Девідом Дейвісом, який днями застеріг, що Лондон може відмовитися від переговорів, якщо Брюссель вимагатиме за вихід 100 мільярдів євро компенсації, про які раніше заявляли ЗМІ.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Брюссель повинен виплатити Великобританії мільярди фунтів за акції Великобританії в Європейському інвестиційному банку і участь в інших спільних проектах.