Міноборони зобов'язало командирів боротися з пияцтвом військовослужбовців

Міністерство оборони зобов'язало командирів військових підрозділів створити в підпорядкованому колективі атмосферу нетерпимості до пияцтва

Про це йдеться в наказі міністра оборони Степана Полторака №233 від 30 квітня "Про заходи щодо попередження пияцтва в Збройних силах України", передає Еспресо.

Згідно з наказом, командирам військових підрозділів доручено вважати профілактику пияцтва одним з основних напрямків роботи з профілактики правопорушень.

Їм доручено провести відповідну роз'яснювальну роботу серед військовослужбовців, також наказано не допускати та негайно усувати від служби осіб з ознаками алкогольного сп'яніння, активізувати діяльність військових колективів щодо усунення причин і умов що сприяють усуненню пияцтва та алкоголізму.

Також рекомендується залучати до заходів морально-психологічного забезпечення щодо військовослужбовців, схильних до зловживання алкогольних напоїв, їх близьких родичів (за їх згодою).

Крім того, військові колективи зобов'язані розглядати кожен випадок порушення військової дисципліни або громадського порядку п'яним військовим на загальних зборах.

Також йдеться про запровадження здорового способу життя у військових колективах, проведення бесід і кінолекторіїв по тематиці антиалкогольної спрямованості із залученням до їх проведення фахівців - наркологів, психіатрів, представників правоохоронних органів.

Наказ також зобов'язує командирів позбавляти премій за вживання алкогольних напоїв на території військової частини як в робочий, так і в неробочий час.

Також доручено брати до уваги при прийманні громадян на службу їх ставлення до зловживання спиртними напоями та зазначати це в службовій характеристиці.