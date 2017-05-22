На Львівщині 69 населених пунктів залишилися без світла через негоду

У Львівській області внаслідок дощу та сильних поривів вітру в другій половині дня 21 травня сталося знеструмлення 69 населених пунктів.

Про це повідомляє департамент питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, внаслідок несприятливих погодних умов було пошкоджено 18 опір ЛЕП 6-10 кВ (14 повністю та 4 частково), що призвело до знеструмлення 250 підстанцій 6-10/0,4 кВ. У 11 районах області та Львові без електропостачання залишилися 69 населених пунктів, із яких 46 повністю, 23 - частково.

Упродовж дня 21 травня 8 бригад "Львівобленерго" відновили електропостачання в 32 населених пунктах.

Станом на 06:00 понеділка, 22 травня, без електропостачання залишаються 37 населених пунктів (20 – повністю, 17 - частково).