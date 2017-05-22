На Рівненщині презентували унікальне Євангеліє

На Рівненщині презентували унікальне видання – «Пересопницьке Євангеліє від Матвія». Це факсимільна копія однієї з частин української Першокниги. Окрім канонічного тексту, тут є і тлумачення літер, щоб Святе Письмо, написане староукраїнською мовою більш ніж чотири століття тому, могли прочитати всі охочі. Такий проект в Україні реалізовується вперше. І символічно, що його представили на загал на батьківщині Першокниги – у селі Пересопниця, переконує автор задуму Микола Федоришин.

Пересопницьке Євангеліє називають феноменом. Адже це перший відомий переклад Святого Письма народною мовою, який є шедевром рукописного мистецтва. Він також став символом державності - саме на Пересопницькому Євангелії приймають урочисту присягу президенти України. Це розкішна книга, написана 456 років тому. Вона складається із 482 аркушів і важить більше 9 кілограмів. Її писали на пергаменті фарбами і золотом, сторінки прикрашали химерним орнаментом і мініатюрами тонкої роботи. За красою і багатством оформлення Пересопницьке Євангеліє не має рівних серед українських рукописів. Його зміст – традиційне четвероєвангеліє, пояснюють дослідники. У перший рік роботи над книгою якраз і було написано Євангеліє від Матвія і першу частину тексту Євангелія від Марка.

«У нас у музеї зберігається факсимільна копія Пересопницького Євангелія, яка представлена в експозиції. Чимало туристів приїздить до нас, аби побачити її, бо для багатьох це святиня. Доволі часто відвідувачі запитують, чи можна придбати копію книги. Власне, саме тому й виник задум відтворити хоча б частину Першокниги, таким чином зробивши її доступною для ширшого кола людей, - пояснює директор культурно-археологічного центру «Пересопниця» Микола Федоришин. - Ми реалізували цей проект до 500-річчя Реформації. Втілили його за меценатські кошти. До цього долучилися і протестантські церкви, і семінарії, і Біблійний інститут. З часом хотілося б, звичайно, перевидати усі чотири частини Пересопницького Євангелія».

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне