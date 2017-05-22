НАБУ планує завершити розслідування щодо Насірова до червня

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) має намір до червня завершити досудове розслідування кримінального провадження проти відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це під час конференції повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає УНН.

"Ми плануємо в цьому місяці завершити досудове розслідування і відкрити матеріали стороні захисту. Можливо, це буде в кінці місяця, можливо, на початку наступного", - повідомив Ситник.

Нагадаємо, Насіров підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

За Насірова була внесена застава. Він залишається на свободі, але зобов'язаний носити електронний браслет.