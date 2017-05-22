Парламентські вибори в Албанії перенесли на 25 червня

Указом президента Албанії парламентські вибори в країні були перенесені на один тиждень, на 25 червня.

Про це повідомляє Албанське телеграфне агентство.

Перенесення дати виборів стало частиною компромісу між політичними партіями, досягнутого за посередництва США і ЄС.

Вибори мали пройти 18 червня, однак опозиція заявляла про намір їх бойкотувати.

Опозиційна Демократична партія бойкотувала роботу парламенту з середини лютого і не реєструвалася для участі у виборах, звинувачуючи уряд в маніпуляціях з голосуванням.

Розпущений перед виборами парламент збереться у понеділок на позачергове засідання для заміни семи урядових міністрів представниками опозиції.