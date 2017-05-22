Пенсії та грошову допомогу виплачуватимуть за фактичним місцем проживання, - Кабмін

Пенсії та грошову допомогу виплачуватимуть не за місцем прописки, а за фактичним місцем проживання.

Про це йдеться в постанові Кабміну № 334 від 17 травня 2017 року "Про внесення змін до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки у банках", передає 112 Україна.

"Внести до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016, № 79 ст. 2636), такі зміни: у пункті 4 слова "за місцем проживання одержувачів у населених пунктах" замінити словами "за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувачів у населених пунктах в межах України", - йдеться в постанові.

Нагадаємо, що ЄС офіційно опублікував рішення про безвіз Україні.