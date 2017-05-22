У Венесуелі тривають протести, невідомі відкрили вогонь по антиурядовій демонстрації

Генеральна прокуратура Венесуели повідомила, що в місті Валера невідомі відкрили вогонь по антиурядовій демонстрації, поранивши кілька осіб. Один з них – Еді Алехандро Теран Агілар – помер. Під час демонстрації в Каракасі підпалили 21-річного Орландо Хосе Фигуеру, якого запідозрили у крадіжці. Інцидент трапився на 50-й день антиурядових виступів у Венесуелі. Хлопець вижив, але отримав опіки 80% тіла. Крім того, на його тілі згодом знайшли ножові поранення, передає Вголос.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у підпалі антиурядових демонстрантів. Він порівняв тих, хто напав на Фигуеру з бойовиками «Ісламської держави». За словами Мадуро, на молодика напали тільки за те, що він оголосив себе членом руху, створеного покійним президентом Уго Чавесом.

Всього в цьому місті в ході демонстрацій за один день постраждали 46 осіб.

Антиурядові виступи в Венесуелі тривають вже більше семи тижнів. Згідно з опитуваннями громадської думки, що проводилися незалежними компаніями, сім з 10 венесуельців незадоволені правлінням Ніколаса Мадуро.

Опозиція домагається проведення дострокових виборів і звільнення антиурядових активістів, засуджених за останні роки.

Лідери протестів звинувачують Мадуро і його попередника Уго Чавеса в проведенні безграмотної і вкрай ризикованою економічної політики, що призвела Венесуелу до економічної катастрофи.

Нагадаємо, у венесуельських протестах загинули вже 48 людей.