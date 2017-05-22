Під час сьогоднішнього візиту до Ізраїлю Трамп закликав до миру у регіоні

Сьогодні, 22 травня, по прибутті до Ізраїлю Президент США Трамп закликав до миру в регіоні. Це перший візит Дональда Трампа до Ізраїлю на посту президента, передає Радіо Свобода.

«Ми маємо працювати разом, щоб побудувати майбутнє, де країни регіону живуть у мирі», – сказав Трамп, який 22 травня здійснює свій перший офіційний візит до Ізраїлю.

Літак з президентом приземлився в аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві. Трамп раніше заявляв про готовність стати посередником у переговорах про мир між Ізраїлем і палестинцями.

22 травня Трамп має зустрітися з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, а наступного дня з Махмудом Аббасом у Віфлеємі з метою надати нового імпульсу мирним переговорам, які зупинилися з 2014 року.

Нагадаємо, Україна та Ізраїль активізують двосторонню співпрацю.