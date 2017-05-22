Порошенко оголосив лауреатів премії "Українська книжка року"

Президент України Петро Порошенко підписав указ про присудження щорічної премії "Українська книжка року". Документ опублікований на сайті глави держави.

Комітет премії присудив нагороду трьом книжковим виданням - "Синій зошит. Аркуші днів світящих" і "Лад" у номінації "За видатні досягнення у галузі художньої літератури"; книжковому виданню "Марія Заньковецька" у номінації "За вагомий внесок у розвиток українознавства".

Лауреатом премії стали Мирослав Дочинець за "Синій зошит. Аркуші днів світящих" і "Лад", Корнійчук Володимир та "Видавництво "Криниця" за видання "Марія Заньковецька" та Тетяна Стус і "Видавництво "Віват" за книжкове видання "Їжак Вільгельм".

Нагадаємо, "День" писав про те, як пройшов "Книжковий Арсенал".