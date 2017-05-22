Прем’єр Іспанії назвам шантажем погрози Каталонії проголосити незалежність

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой назвав неприйнятним шантажем наміри Каталонії проголосити незалежність, якщо іспанський уряд заважатиме автономії провести референдум.

Про це повідомляє газета El Mundo.

За словами Рахоя, голова Женералітату (уряду) Каталонії Карлос Піджемонт повинен постати перед парламентом і пояснити свої пропозиції.

"Його викликано в парламент для пояснення їхніх пропозицій і того, чому він шантажує державу, демократію і іспанський народ. Це неприйнятно" - заявив прем’єр Іспанії.

За його словами, підготовлений урядом Каталонії документ, що передбачає проголошення незалежності, "знищить закон і може знищити національну державу, що існує щонайменше 500 років".

Як повідомлялося, уряд Каталонії підготувала механізм, який передбачає негайний вихід зі складу Іспанії, якщо Мадрид не дозволить провести запланований на осінь референдум.