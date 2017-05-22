Волонтери презентували додаток "За мирний сон", який надсилає гроші на потреби української армії

"Wake App in Peace" - мобільний додаток-будильник, який за кожну "проспану" хвилину переказує гроші у благодійний фонд допомоги українській армії "Повернись живим". Його створенням та подальшою популяризацією займались волонтери, відомі публіцисти і музиканти. Про це на прес-конференції-презентації розповів автор ідеї Артем Карелін, повідомляє Укрінформ.

"Як він працює? Кожна пауза будильника надсилає гроші на потребу військових. Таким чином ви можете продовжувати спати, а вони продовжуватимуть охороняти ваш мирний сон", - сказав Карелін.

Він розповів, як працює ІТ-новинка. Користувач заходить у додаток, реєструє свою банківську картку, потім налаштовує будильник, виставляє суму за паузу, яку він готовий сплатити - і гроші списуватимуться щоразу, коли переставлятиметься будильник. Кошти відразу надходитимуть на рахунок фонду "Повернись живим".

За словами автора проекту, цей будильник привчає людей підтримувати армію постійно, а не лише в дні загострення бойових дій.

Сигналом будильника стала пісня на слова Сергій Жадана "Колискова", яку виконали "Лінія Маннергейма" та Саша Кольцова (гурт "Крихітка"). Як пояснив письменник, пісня написана у формі діалогу між дівчиною та хлопцем, який пішов захищати Україну.

"Коли з'явилася пропозиця від організаторів, ... мені здалося, що непогано було б зробити текст про військових як простих людей, які колись повернуться додому, яких тут чекають, наших співгромадян, на місці яких можемо бути і ми. Так з'явився діалог дівчини, яка чекає хлопця, і самого хлопця", - сказав Жадан.