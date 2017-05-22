Президент Франції закликає країни ЄС дотримуватися міграційної політики

Президент Франції Еммануель Макрон закликав прискорити прийняття нових заходів в рамках міграційної політики Євросоюзу.

Про це він сказав на зустрічі з італійським прем’єр-міністром Паоло Джентілоні, повідомляє EUobserver.

Макрон зазначив, що держави-члени ЄС повинні розділяти тягар прийняття мігрантів і біженців, які прибувають до Італії.

Лише в цьому році, близько 45 тисяч осіб вже висадилися в Італії, прибувши з узбережжя Північної Африки.

Нагадаємо, Єврокомісія попередила Австрію, Угорщину та Польщу про юридичні наслідки, якщо країни не почнуть приймати встановлене число прохачів притулку, що нелегально прибули до Греції та Італії.