Російського політтехнолога Шувалова видворено з України із забороною в’їзду на 5 років, - Геращенко

Сьогодні, 22 травня, українські прикордонники видворили за межі України Ігоря Шувалова, заступника директора з розвитку компанії «Національні інформаційні системи» (НІС), яка виробляє для телеканалу «Інтер» інформаційно-аналітичні програми.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«Сьогодні, російський пропагандист, фактичний керівник інформаційної служби телеканалу "Інтер", шеф відомої провокаторши Маріі Столяровой – Ігор Шувалов був видворений українськими прикордонниками за межі України з забороною в’їзду строком на 5 років», – написав він.

Геращенко повідомляє, що «за оперативними даними, антиукраїнська діяльність Шувалова І.Ю. використовувалась спецслужбами Російської Федерації в активних заходах впливу по висвітленню спеціально підготовлених та резонансних відомостей через засоби масової інформації, зокрема з висвітлення у ЗМІ репортажів по звинуваченню керівництва нашої країни у військовому захваті влади у 2014 році та спланованої акції "Небесна сотня"».