САП розслідує 39 справ про незаконне збагачення високопосадовців

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) розслідує 39 справ про незаконне збагачення чиновників вищої категорії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в САП.

"33 (справи - ред.) у нас ст. 366-1 (Кримінального кодексу, - ред.). Це неподання або подання недостовірної інформації до декларації. З цих 33 справ 25 - за недостовірну інформацію та 8 - за неподання декларації. З незаконного збагачення - статті 368-2 - 39 (справ, - ред.) ", - повідомив співрозмовник.