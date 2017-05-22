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САП розслідує 39 справ про незаконне збагачення високопосадовців

22 травня, 2017 - 14:28
Фото з сайту uapress.info

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) розслідує 39 справ про незаконне збагачення чиновників вищої категорії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в САП.

"33 (справи - ред.) у нас ст. 366-1 (Кримінального кодексу, - ред.). Це неподання або подання недостовірної інформації до декларації. З цих 33 справ 25 - за недостовірну інформацію та 8 - за неподання декларації. З незаконного збагачення - статті 368-2 - 39 (справ, - ред.) ", - повідомив співрозмовник.

Також співрозмовник зазначив, що наявність кримінальних проваджень ще не означає, що всі справи перейдуть до суду. У разі недостатньої кількості доказів, справи будуть закриті.
Нагадаємо, раніше НАБУ передало до САП підозру щодо голови ЦВК.

 

Джерело: РБК-Україна
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